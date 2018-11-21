Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука

Свекровь актрисы театра и кино Елизаветы Боярской, мама Максима Матвеева сообщила о пополнении в ее семействе, о рождении у нее второго внука. Впервые отцом стал младший брат Максима Матвеева. У актера появился племянник. В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской

Еще совсем недавно Людмила Владимировна была мамой двоих сыновей, а теперь еще стала бабушкой двоих внуков.

"Я дважды бабушка... Мои младшие впервые стали родителями... Еще один Матвеев появился на свет", — поделилась счастливая женщина.

А скоро второй ребенок появится у Максима Матвеева и его супруги Лизы Боярской. Говорят, Елизавета уже "большая", в свет не выходит, в спектаклях ее заменяют другие актрисы. Боярская спокойно готовится к рождению малыша. Но уже думает о том, как вернется на сцену после родов.

Боярская и Матвеев растят сына Андрея. По словам Лизы, ее супруг удивительный отец, с ним можно рожать и рожать детей.

Максим может и с ребенком позаниматься, и завтрак для всей семьи приготовить.