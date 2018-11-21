Актер Сергей Астахов: «Мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь»

Как стало известно ранее, известный российский кино- и театральный актер Сергей Астахов встречается с учительницей начальных классов.

Так, Астахов рассказал, как познакомился с будущей гражданской женой, как передает информационно-аналитический портал mir24.tv. По мнению артиста, «мы ничего не выбираем, просто так складывается жизнь».

Знакомство произошло на дискотеке. «Мы пришли в бар с друзьями, она пришла в бар с подругами, подошли, поздоровались, познакомились, обменялись телефонами. И понеслось», – вспоминает он.