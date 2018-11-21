Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике после недавних родов. 25-летняя Анастасия опубликовала снимок, сделанный на пляже в Майами.

На фото можно увидеть молодую мать в бикини, сидящую на лежаке у океана. Всего через три месяца после рождения сына Анастасия может похвастаться абсолютно плоским животом, упругой кожей и отсутствием лишних килограммов. Овечкина очень следила за собой во время беременности, именно это дало такие прекрасные результаты.

Поклонники сделали огромное количество комплиментов дисциплинированной супруге хоккеиста и заметили, что самое сложное – это работа над собой.