Нюша показала, как они с мужем убаюкивают новорожденную дочку

Известная певица Нюша, которая недавно впервые стала матерью, показала видеозапись, на которой они с супругом убаюкивают новорожденную дочку. Ролик, по мнению поклонников, получился очень трогательным.

На видео можно увидеть, как муж артистки нежно укачивает маленькую девочку и целует ей ручки. На фоне играет колыбельная, которую написал для Нюши ее отец. Певице очень приятно, что теперь ее дочь слушает перед сном песню своего дедушки, передает teleprogramma.pro.

Фолловеры знаменитости убеждены, что Нюша и Игорь Сивов будут просто прекрасными любящими родителями.

Отметим, что пока пара не показала лицо новорожденной дочери, а также не назвала ее имени.