Волочкова напомнила о дне рождения Плисецкой

Балерина Анастасия Волочкова напомнила поклонникам о дне рождения своей великой наставницы Майи Плисецкой. Она опубликовала совместный снимок и посвятила трогательные строки гениальной балерине.

Анастасия Волочкова не только любит эпатировать публику снимками из своей шикарной жизни, которую балерина, по ее личному мнению, заслужила упорными тренировками у балетного станка, и бесконечными шпагатами. Вчера она рассказала о своем педагоге – великой балерине Майе Плисецкой, которой 20 ноября исполнилось бы 93 года, и опубликовала архивный снимок с репетиции.

«Сегодня день рождения моего наставника и педагога, великой русской балерины Майи Михайловны Плисецкой. Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет «Кармен», который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни. Это Дар Бога – иметь такого наставника в жизни», - подписала Анастасия Волочкова совместный снимок с Майей Плисецкой.

Великая балерина Майя Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года. Из жизни она ушла в мае 2015 в возрасте 89 лет, пишет «Телепрограмма».