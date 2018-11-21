Актер Роберт Де Ниро разошелся с женой после двадцати лет брака

Всемирно известный актер Роберт Де Ниро огорчил своих преданных поклонников. Согласно последней информации осведомленных источников, артист расстался с женой после более двадцати лет брака.

Известно, что Де Ниро женился на актрисе Грейс Хайтауэр в 1997 году, однако через два года они развелись. Спустя пять лет мужчина и женщина вновь сошлись и до настоящего времени, казалось, были счастливы вместе, передает в среду утром портал "Газета.Ru".

Пока не сообщается, по какой причине актеры решили расстаться, уточняет издание The Hollywood Reporter.

Напомним, у Роберта и Грейс двое детей – 20-летний сын и 6-летняя дочь.