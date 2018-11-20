80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова

80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего музыканта, создателя и продюсера группы "На-На" Бари Алибасова. Они официально связали себя узами брака, расписавшись в Москве в Кутузовском отделе ЗАГСа. Лидия Федосеева-Шукшина передарила квартиру в Финляндии внучке

Вдова Василия Шукшина выходит замуж за Алибасова второй раз. Они были женаты три года в 90-х, прожили три года, но приняли решение развестись. Женщина больше замуж не выходила.

Говорили, что у Алибасова были какие-то отношения. Одна девушка хотела выйти замуж за Бари, но наврала, что сына родила от музыканта. После разоблачения подруги Алибасова пара рассталась.

Федосеева-Шукшина и Албасов после развода все время находились на связи, общались, Бари поддерживал актрису, для которой 2018 год был не очень гладким.

О женитьбе двух знаменитостей сообщил корреспондент "Вечерней Москвы". Есть поговорка "Дважды в одну реку не войдешь", но пара решила ей не верить. Во время торжественной церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами.

Лидия Федосеева-Шукшина первый раз выходила замуж за украинского актера Вячеслава Воронина, родила ему дочь Анастасию. После развода дочь осталась жить с отцом. В браке с писателем, режиссером Василием Шукшиным родились дочери Мария и Ольга. После смерти Шукшина вдова вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича. Агранович помогал воспитывать дочек Шукшиной. Четвертым мужем актрисы был польский художник Марек Межеевский.

Алибасов официально женился пять раз. У него единственный сын - 34-летний Бари.

У Лидии Федосеевой есть пятеро внуков и правнук.