Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен

Известная американская телекомпания HBO решила обезопасить своих актеров, которые по сценарию должны играть интимные сцены. Они приняли на работу координатора по съемкам сцен сексуального характера, чтобы специалист вовремя предупреждал о ситуациях, которые можно назвать домогательством или насилием. Дабы в дальнейшем избежать всевозможных судебных разбирательств.

Эксперт не против эротических сцен на киноэкранах, он не собирается что-то запрещать или отменять. Свою миссию координатор видит в том, чтобы предлагать те изменения в сюжет, которые позволят избежать моментов, когда актерам придется в действительности предаваться любовным ласкам на экране. В большинстве случаев координатору приходится работать с актерами-мужчинами. Оказывается, именно они опасаются, что, войдя в роль не смогут вовремя остановиться, и боятся переступить черту в постельных сценах.

Между тем, существует немало фильмов, где актеры снимали сексуальные сцены по-настоящему. Более того, многие режиссеры, продвигая свои ленты, с гордостью рассказывают о реальности постельных сцен. Видимо, считается, что это способно принести кинокартине больший успех у зрителей. Например, две известные киноленты «Основной инстинкт» и «Дикая орхидея» и множество слухов о том, что главные герои фильмов - Шерон Стоун с Майклом Дугласом и Микки Рурк с Карре Отис не играли любовь, а все происходило в кадре на самом деле. Надо сказать, что ни один из актеров до сих пор не опроверг эту информацию, как, впрочем, и не подтвердил.