Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка

Певица, звезда 90-х Азиза рассказала все, что знала об убийстве музыканта Игоря Талькова. В тот злосчастный день 6 октября 1991 года Азиза и Тальков выступали в Петербурге на одном концерте во Дворце спорта "Юбилейный".

Свидетель убийства Талькова рассказал о подробностях трагедии

Ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову Азиза рассказала, что они с Игорем дружили, часто вдвоем вели разные мероприятия.

В 1991 году у певицы был любимый мужчина Игорь Малахов. Малахов сопровождал певицу на гастролях, они вместе жили и отдыхали. Во избежание лишних вопросов Малахова оформили охранником Азизы. Артистка носила под сердцем ребенка от этого мужчины. Они собирались пожениться через три месяца. У Азизы был сильный токсикоз, и она попросила устроить ее выступление перед Тальковым.

Неожиданно представители Талькова начали возмущаться, выяснять отношения. А возлюбленный певицы Игорь Малахов встал на ее защиту. В тот момент, когда Азиза с другими певицами чаевничала в одной из гримерок, раздались какие-то странные щелчки.

Она побежала туда, откуда раздались выстрелы. Малахов лежал на полу и его жестоко избивали, били по голове.

По признанию певицы, она увидела в руках у директора Талькова Валерия пистолет Игоря Малахова. Малахов говорил Азизе, что имеет разрешение на этот пистолет. Когда певица закрывала руками голову любимого, Валерий так наступил каблуком на ее руку, что с пальца сошел ноготь. Боль были дикой. Азиза рванула за убегающим Валерием. А он засунул пистолет в бачок унитаза.

"Я достала пистолет и вместе с ним пошла назад по коридору. Тогда никто не знал, что произошло, никто не думал, что стреляли именно в Игоря. По дороге мне встретилась мой директор. Она это оружие и забрала", — рассказала Азиза.

Вскоре Азиза узнала, что Игорь Тальков убит. И начались тяжелые для певицы года. Многие поклонники исполнителя считали, что Азиза причастна к его гибели.

И, по признанию Азизы, тогда она потеряла ребенка. После инцидента в Петербурге певица пришла на прием к врачу, ведущему ее беременность, и чуть не упала в обморок, узнав о гибели ребенка. "Если бы не моя мама, я бы тогда сошла с ума после всего этого", - рассказала Азиза. Спасала певицу поддержка мамы. С Малаховым пришлось расстаться - он начал пить.

Прошло много лет, пока Азиза высказалась, и ее выслушали. С семьей Игоря Талькова певица помирилась.

И сын Игоря Талькова пригласил певицу стать крестной его сына. Азиза - крестная мать внука Игоря Талькова.