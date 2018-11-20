Популярность блогерши Насти Ивлеевой после ее знаменитой фразы о «мужских» 15 сантиметрах взлетела до небес. Ее откровенность оценили не только пользователи Сети, она также получила за это престижную премию Weddingawards в номинации «Онлайн персона года».

Интервью, в котором блондинка честно призналась журналисту Юрию Дудю, что 15 сантиметров для мужского достоинства это очень мало, уже давно расхватали на цитаты и мемы. А Настя считает, что она всего лишь озвучила то, о чем думает каждая женщина, но стыдливо прячется за фразу «лишь бы человек был хорошим». Откровенность Ивлеевой сослужила ей хорошую службу. Обставив коллег по цеху – блогеров Илью Варламова, Данилу Поперечного, Пашу Техника, Иду Галич и Wylsacom., 15 сантиметров получили награду, пишет издание «СПИД-Инфо».

Вручать приз на сцену поднялся создатель YouTube-канала Big Russian Boss, который открыв конверт, заявил, что не знает, как объявить победительницу. «Как бы это объявить. Эта онлайн персона хотела бы не вот такую статуэтку (показал руками), потому что это приговор, а вот такую. Настя Ивлеева», — веселился блогер.

А дальше уже шутить стал ведущий церемонии Иван Ургант и тоже про заветные сантиметры. «Друзья, давайте поаплодируем победителю в номинации «Онлайн персона года» Насте Ивлеевой. К сожалению, Настя отказалась приезжать на церемонию, потому что мы находимся в здании бывшего кинотеатра «35 мм», — объявил Ургант.

Сама Ивлеева не смогла приехать на церемонию из-за съемках нового телесезона своего шоу. Зато в Сети появилась нарезка ярких фраз Ивлеевой, на которые положили незамысловатый бит и сделали из него песню «15 см». Забавная композиция моментально стала хитом.