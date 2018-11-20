Дочь и бывшая жена похоронили Евгения Осина, Разин прилетел из Германии

Певца Евгения Осина похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. С Евгением простились его бывшая жена Наталья и их дочь Агния. На похороны из Германии прилетели продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин и певица Наталья Гулькина.

Бывшая супруга Осина Наталья, которая родила певцу единственную дочь, сказала прощальные слова: "Женька, спасибо за такую прекрасную дочь и за все хорошее, что у нас было! Прости меня, если что-то было не так". "...Я любила, люблю и всегда тебя буду любить...Только как мне жить дальше пока что, увы, я не знаю", — прочитала собственное стихотворение 16-летняя Агния, - передает РЕН-ТВ.

Прощание с артистом ранее проходило на Троекуровском кладбище, - передает 5 канал. Евгения Осина проводили в последний путь телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов, певица Наталья Гулькина, продюсер Андрей Разин, который организовал похороны певца на Троекуровском кладбище. Осин 17 ноября скончался из-за остановки сердца.

Евгений Осин исполнял знаменитые песни: "Плачет девушка в автомате", "Таня плюс Володя", "Восьмое марта". Осин также прославился, станцевал с Борисом Ельциным во время предвыборной кампании в 1996 году.