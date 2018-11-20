У Ларисы Гузеевой жизнь, как у обычных людей: работа - дом

У телеведущей и одной из самых красивых российских актрис жизнь протекает, как у обычных людей. Гузеева написала в Инстаграм пост и поделилась с подписчиками и поклонниками, что у нее сейчас в жизни ничего не происходит.

"Ничего не происходит: работа-дом, как у большинства. Иногда посмотрю страницы коллег — сплошной праздник! Как удается..." — заметила знаменитая актриса. "Лариса, это маска. Уверяю Вас у всех есть проблемы и немало грустных моментов и суеты. И когда уже тошнит от показухи, не захожу в инстаграм. Потом проходит и снова смотришь у кого что интересное происходит. Но ценнее искренность. Люблю", - успокоили ее преданные поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)19 Ноя 2018 в 8:20 PST

У Гузеевой двое взрослых детей, и она очень заботливая мама. Кстати, недавно Лариса женила старшего сына. Георгий с женой Анной живут отдельно от родителей. Актриса готовит на всю семью, а вкусы у всех разные. Как-то Гузеева призналась, что наготовит еду, разложит все по лоточкам и подписывает. Членам семьи остается только разогреть.

Месяц назад у Ларисы Гузеевой случилось большое горе. Она потеряла свою маму. Телеведущая очень заботилась о маме, устраивала для самого родного человека путешествия в разные страны.