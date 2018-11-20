Подписчики Бузовой отметили, что она невероятно похорошела

Подписчики известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой отметили, что артистка невероятно похорошела. Знаменитость во вторник, 20 ноября, опубликовала новый снимок, который вызвал обсуждения.

На фото Ольга предстала без сценического макияжа на лице – она лишь немного подвела глаза. Кроме того, она показалась поклонникам без эксцентричной укладки. Многие отметили, что повседневный образ очень украшает Бузову, делает ее моложе и свежее.

Фолловеры призывают знаменитость почаще отказываться от сложного макияжа, а также ненатуральных кудрей и кос в пользу естественной красоты.