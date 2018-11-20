Не смотря не то, что программа КВН вот уже более 50 лет не сходит с телеэкранов, в последнее время все больше артистов критикуют семейный бизнес Масляковых и даже называют их "телевизионной мафией"

Сначала Максим Галкин рассказал, что Александр Васильевич позволяет себе диктовать членам жюри, как им судить команды и как оценивать шутки. «Помню, я один раз поставил какую-то тройку, когда пришел на КВН, на меня так наехал Александр Васильевич в антракте, что я тройку поставил! Типа тут не принято. А мне не понравилась шутка, я и поставил. И больше я туда не пошел», – рассказал о своем опыте судейства в КВН муж Аллы Пугачевой.

А недавно резидент Comedy Club Илья Соболев сообщил, что ведущие КВН - это настоящий мафиозный клан, которые могут себе позволить любую грубость в адрес участников игры, да и вообще по собственному усмотрению решают судьбу команд и артистов. «Масляковы ведут себя как мафия, они могут все себе позволить. «У этого мальчика кривые зубы, к черту его» — вот такие комментарии звучат постоянно. После таких замечаний люди больше не играют в КВН, даже если проблема с зубами была не такой уж заметной», — цитирует Соболева издание "СПИД-Инфо".

Так же артист сказал, что над самими Масляковыми шутить нельзя, по крайней мере со сцены. Но это не значит, что между собой участники игры не высмеивают КВН-овскую мафию. «В кулуарах все про них шутят. А по сути, кому интересна миниатюра про КВН? Вот такая у них семья: крутая, богатая, семья владельцев 25-ти команд, которые сейчас там выступают. То есть миниатюра про КВН будет интересна десяткам людей, которые прошли через это. А миниатюра про плохого депутата тысячам людей, которые с подобными проблемами сталкивались», — уверен Илья Соболев.