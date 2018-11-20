Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц мира в 2018 году. Первую строчку в нем заняла американская певица Кэти Перри, взлетев на вершину с прошлогоднего девятого места.

По данным издания, в концертном туре Witness: The Tour Кэти Перри заработала 83 миллиона долларов. Эта цифра и позволила исполнительнице занять первое место в рейтинге Forbes, серьезно опередив конкуренток.

Вторую строчку заняла Тейлор Свифт с доходами в 80 миллионов долларов. Основную роль в достижении такого серьезного успеха сыграл ее альбом Reputation, в первую же неделю после выхода разошедшийся тиражом в два миллиона.

На третьем месте оказалась Бейонсе с суммой в 60 миллионов долларов. Это при том, что в текущем году певица основное время уделяла воспитанию детей, а ее выступления были немногочисленны.

Четвертое место заняла Пинк, пятое – Леди Гага – 52 и 50 миллионов долларов соответственно. В первую десятку вошли также Дженнифер Лопес (47 млн долл), Рианна (37,5 млн долл), Хелен Фишер (32 млн долл), Селин Дион (31 млн долл) и Бритни Спирс (30 млн долл), приводит данные RT.