Сергей Шнуров посвятил стихотворение Евгению Осину
19 ноября 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих певцу Евгения Осину. Артист умер 17 ноября, в октябре ему исполнилось 54 года. Исполнители, кто дружил и сотрудничал с Осиным, в эти дни вспоминают Евгения.
Шнуров сочинил стихотворение.
Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он.
В телефоне зуммер.
На асфальте мелом.
Женя Осин умер,
Оттого, что пел он.
Девочка всё плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он.
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