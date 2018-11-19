Сергей Шнуров посвятил стихотворение Евгению Осину

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих певцу Евгения Осину. Артист умер 17 ноября, в октябре ему исполнилось 54 года. Исполнители, кто дружил и сотрудничал с Осиным, в эти дни вспоминают Евгения.

Шнуров сочинил стихотворение.

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка всё плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)18 Ноя 2018 в 3:25 PST

За день до похорон артиста в студию "Пусть говорят" пришли бывшая жена Осина Наталья и единственная дочь Агния. Девушка очень похожа на отца.

Певица Наталья Штурм, у которой тт же директор, что и у Осина, назвала Наташу Осину "ангелом".

Агния подтвердила, что мама никогда не запрещала ей видеться с отцом.

Но алкоголизм - это страшно. Осин не хотел лечиться. Наталья и Агния навещали Евгения за два дня до его ухода.