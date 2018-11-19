Летучая опубликовала фото мамы в день ее рождения

Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери. Снимок телеведущая прокомментировала теплыми словами поздравления: ее мама Людмила Александровна вчера отмечала день рождения.

Летучая и ее мама позируют в элегантных черных платьях на фоне фонтана. Поклонники телеведущей отметили, что «теперь понятно, в кого Летучая такая стильная». Они поздравили Людмилу Александровну с Днем рождения и восхищаются тем, как хорошо для своих лет выглядит женщина.