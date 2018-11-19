Бывшая жена Осина поделилась о последней встрече с певцом

Бывшая жена певца Евгения Осина, мама его единственной дочери Агнии Наталья Осина продолжала общаться с артистом после развода. И последний раз Наталья и Агния видели музыканта за два дня до смерти.

Стало известно, кому Евгений Осин отправил последнюю СМС-ку

По словам Натальи Осиной, они с дочерью навещали Евгения, который находился в последнее время в тяжелом состоянии.

Женщина работает по графику два через два. И во второй свой выходной 15 ноября они приехали в квартиру артиста. По словам Натальи, Евгений плохо себя чувствовал. Но как только Агния стала выкидывать бутылки с алкоголем, он поднялся каким-то образом.

Наталья в программе "Пусть говорят" рассказала, что в последнюю встречу собрала грязные вещи бывшего мужа, запустила стиральную машинку, вызвала на следующий день уборщицу. А 17 ноября Наталье позвонил охранник и сообщил о полиции и скорой, которые приехали к певцу.

Бывшая супруга Осина, любимая жена, с которой они венчались, понимала, что алкоголизм к хорошему не приведет. Наташа говорит, что расстались они из-за пьянства Жени. Она подтвердила, что многие хотели помочь Осину, но он сопротивлялся.

Осина вспоминает, как дочь мечтала, чтобы папа бросил пить. По словам Натальи, прошлой весной, в апреле, Евгений сам перестал пить, безо всякой помощи. И Агния была счастлива. Но трезвый период продлился лишь месяц.

Наталья подчеркнула, что после развода никогда не запрещала дочери общаться с отцом. Но доверить ребенка пьющему человеку...

Евгения Осина похоронят 20 ноября.