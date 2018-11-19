Джулия Робертс принципиально против пластики, на выбирала естественное старение

Голливудская звезда Джулия Робертс пошла наперекор влиянию моды, она выбрала естественное старение, а не погоню за вечной молодостью любой ценой. Актриса всегда выступала в поддержку природной красоты и считала, что не стоит прибегать к услугам пластических хирургов, если нет серьезных показаний.

Возрастные морщинки и другие изменения лица она считает естественными, и заявила, что собирается принимать свой возраст достойно. Киндива осознает все последствие такого шага, она понимает, что из-за нежелания продлить молодость всеми доступными способами может потерять интересные роли и лишиться многих контрактов. Но все это ее не пугает. В своих интервью она неоднократно высказывала свое негативное отношение к пластике пообещала своим поклонникам, что сама никогда не станет ложиться под нож, чтобы изменить свою внешность.

В последнее время знаменитость похудела, она ведет спортивный образ жизни и старается избегать стрессов, которые негативно отражающихся на внешности. Кинозвезда научилась смотреть на многие вещи несколько проще и чувствует себя более спокойно. Более того, на многих фотографиях на ее странице в социальной сети Instagram не используются фоторедакторы и видно естественные морщинки 51-летней звезды. Несмотря на это, Робертс остается востребованной актрисой и не утратила своей популярности.