Мама Марии Порошиной рассекретила развод дочери с Ильей Древновым

Актриса Мария Порошина вот-вот станет мамой в пятый раз. Мария беременность не скрывает, но имя отца пятого ребенка пока не называет. Новость о разводе Порошиной с актером Ильей Древновым удивила ее поклонников.

Беременная пятым ребенком Мария Порошина улетела отдыхать перед родами

Все думали, что в актерской семье царит мир и покой. Мария и Илья прожили вместе 17 лет, родили трех дочек.

На мама актрисы Наталья Красноярская не переживает, что дочь развелась с Древновым.

По словам женщины, Древнов "сидел на шее" у Маши. В программе "Ты не поверишь!" мама Маши Порошиной призналась, что зять почти не помогал супруге ни в воспитании детей, ни в быту и раздражал всех окружающих своей инфантильностью.

Наталья Красноярская честно сказала, что давно хотела, чтобы это произошло. "Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой!" - высказалась теперь уже бывшая теща Ильи Древнова.

А первый зять Красноярской - актер Гоша Куценко, отец старшей дочери Порошиной Полины Куценко рад, что у его бывшей супруги будет сын.