Стало известно, кому Евгений Осин отправил последнюю СМС-ку

Поклонники певца Евгения Осина переживают его смерть. Артист умер в возрасте 54 лет в одиночестве. Мертвым его нашла в квартире родная сестра Альбина. Сегодня появляются подробности последних дней жизни музыканта.

Друзья и коллеги пытались спасти Евгения Осина от алкоголизма. С ним не смогла справиться супруга. Женя очень любил свою единственную дочь. Но и ради Агнии не бросил пить.

Наталья Штурм и Дана Борисова говорят, что Осин сопротивлялся уговорам лечиться. Летом появлялись сообщения, что Осин разбился на мотоцикле, попал в больницу. Последние месяцы своей жизни певец жил один в своей квартире в центре Москвы. У него сильно болели ноги, он с трудом передвигался даже по квартире. Продюсер Андрей Разин рассказывал, что Осин не вставал с кровати из-за отнимающихся ног.

Но, несмотря на проблемы с алкоголем и болезни, Осин до последних дней продолжал работать.

Последнюю СМС-ку артист направил продюсеру, исполнителю Андрею Ковалеву. Они дружили с тех пор, как познакомили в самолете по пути в Саратов на конкурс "Мисс Саратов". После развода с супругой Осин какое-то время жил у Ковалева.

Продюсеру и прислал последнюю СМС-ку Женя Осин. По словам Ковалева, артист ему написал: "Из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души".

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который взял на себя расходы на похороны Осина, рассказал, что у Евгения был цирроз печени и нервное истощение. Разин назвал время и место прощания с Евгением Осиным