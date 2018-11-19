Виктория Боня опубликовала фото в купальнике и задала вопрос

38-летняя теле- и радиоведущая, актриса, модель Виктория Боня в настоящий момент отдыхает на Мальдивах. В соцсетях она радует поклонников фотоотчетами со своего отдыха. Недавно Виктория разместила снимок в купальнике.

Звезда в комментарии к фото поинтересовалась, заметен ли загар. «Уже виден мальдивский оттенок?» - спросила Боня. Поклонники отметили, что она выглядит великолепно. Но некоторые отметили, что Виктория могла бы быть и поскромнее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)18 Ноя 2018 в 4:37 PST