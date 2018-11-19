В Сети высмеяли Волочкову, которая потащила в Москву целый самолет цветов

Анастасия Волочкова вновь довела своих поклонников до истерики. Она хотела похвастаться преданностью своих поклонников, которые охапками несут розы на ее концерты, а вышло все совсем наоборот. Букеты цветов, размешенные на багажных полках самолета, только разозлили подписчиков.

Фолловеры высмеяли артистку за желание похвастаться, а также заметили, что звезда заняла своими букетами места для багажа других пассажиров. Кроме того, поклонники вообще недоумевали, зачем тащить в столицу все эти букеты, которые через день завянут. А некоторые всерьез утверждают, что Волочкова каждый раз сама себе покупает букеты ради красивого снимка и доказательства, что ее все еще любят зрители, пищет издание "СПИД-Инфо".

«Зачем их вообще везти с собой? И кто тащит их до самого самолета? Концерт, пока до аэропорта, регистрация, время ожидания в аэропорту, в самолете, сам полет, пока долетели, пока вышла, прошла контроль, доехала до дома, да любые цветы за это время на черта будут похожи!», «Теперь я знаю кому принадлежат цветочные магазины за МКАДом», «Ну не дарят зрители такие кусты. Такими упаковками на оптовых базах цветы продают. Такое ощущение, что балерунья сама их там и заказала», - написали они в комментариях балерине.

Однако, Волочкова успокоила недоброжелателей, сообщив, что никакого дискомфорта другим пассажирам самолета она не доставила, а подаренные цветы украсят ее особняк.