Исполнитель главной роли в сериале "Счастливы вместе" в последнее время стильно постарел. Поклонники отметили, что не сразу узнали в седоватом мужчине с густой бородой того самого Гену Букина.

Снимок, который вызвал такой резонанс, актер Виктор Логинов опубликовал на днях на своей страничке в социальной сети. Многие подписчики заметили, что 43-летний мужчина выглядит минимум на пять лет старше, несмотря на то, что он занимается спортом и модно одевается.

Не исключено, что так на лице Логинова отпечатались переживания от развода с третьей женой Ольгой. Мужчина ранее отмечал, что после расставания испытывает одиночество.