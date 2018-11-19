Поклонники не сразу узнали постаревшего актера сериала "Счастливы вместе"
19 ноября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Исполнитель главной роли в сериале "Счастливы вместе" в последнее время стильно постарел. Поклонники отметили, что не сразу узнали в седоватом мужчине с густой бородой того самого Гену Букина.
Снимок, который вызвал такой резонанс, актер Виктор Логинов опубликовал на днях на своей страничке в социальной сети. Многие подписчики заметили, что 43-летний мужчина выглядит минимум на пять лет старше, несмотря на то, что он занимается спортом и модно одевается.
Не исключено, что так на лице Логинова отпечатались переживания от развода с третьей женой Ольгой. Мужчина ранее отмечал, что после расставания испытывает одиночество.
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