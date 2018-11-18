Опубликован последний клип Евгения Осина
18 ноября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Ковалев, друг и коллега скончавшегося вчера певца Евгения Осина, опубликовал видеозапись, которую Евгений прислал ему всего за несколько дней до смерти с комментарием: «Кажется, я написал хит».
«Женя словно повторил судьбу Бориса Баркаса, автора хита Аллы Пугачевой «Арлекино». Он тоже обещал написать новый хит. А потом внезапная смерть. Я три дня назад подумал, что хорошо бы сделать концерт Жени. Но не успел. Буду мучиться теперь, если не сделаю концерт памяти Жени. В моей памяти он останется таким, каким был двадцать лет назад», - поделился эмоциями Андрей Ковалев в своем инстаграме.
Он также опубликовал последнюю видеозапись, которую Евгений Осин прислал ему буквально за несколько дней до смерти. В комментарии к ролику Ковалев напомнил, что похороны Евгения Осина состоятся 20 ноября на Троекуровском кладбище Москвы.
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