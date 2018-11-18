Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Эстрадный певец Олег Газманов в эфире телеканала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат. По словам артиста, в его арсенале немало крепких и необычных выражений.

По собственному признанию Газманова, такие познания в области "великого и могучего" певец получил на флоте:"Я три года ходил в море. Я такие выражения знаю - наверное, у Шнура (Сергей Шнуров - прим. ред.) уши трубочкой бы свернулись".

Впрочем, демонстрировать свои познания музыкант не стал. По его мнению, матом необходимо ругаться, а не разговаривать на нем, как это сейчас делают дети в школах: "У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин - мерзко".

Частое же употребление нецензурных выражений нивелирует его мощь и силу, считает артист. Это проявление неуважения. По этой причине в обычной жизни ругается Олег Газманов крайне редко, однако, как говорится, метко.