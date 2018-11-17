Артисты вспоминают Евгения Осина

Российские артисты вспоминают известного певца Евгения Осина, который умер сегодня на 55-м году жизни. Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин.

Музыкант работал в группе "Браво" после ухода из коллектива Жанны Агузаровой. Лидер и основатель группы "Браво" Евгений Хавтан заявил, что сегодняшний концерт в Санкт-Петербурге он посвятит памяти Евгения Осина.

Наталья Штурм настойчиво пыталась помочь Евгению. У них был один директор. От него певицы и узнала о кончине коллеги. "Хороший музыкант. Добрый человек. Он очень любил свое дело. Мы дружили, но последний год перестали общаться. Он отказывался лечиться, поэтому я перестала что-то делать, тем более, что до меня это тоже делали многие. Но человек планомерно шел к такому финалу, он сам себя уничтожал. Это очень печально", — цитирует Штурм РИА Новости.

"Хороший музыкант. Добрый человек. Он очень любил свое дело. Мы дружили, но последний год перестали общаться. Он отказывался лечиться, поэтому я перестала что-то делать, тем более, что до меня это тоже делали многие. Но человек планомерно шел к такому финалу, он сам себя уничтожал. Это очень печально", — сказала Штурм.

Певица Ирина Салтыкова опечалена, что Осину, оказавшемуся в плачевном положении, никто не помог, в первую очередь государство. По признанию Ирины, когда она услышала про смерть певца, в первую очередь подумала об одиночестве человека, - передает телеканал 360. "Люди живут, но надеяться на поддержку бессмысленно. При чем не важно, известен человек или нет", - сказала артистка в интервью телеканалу.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который взял на себя расходы на похороны Осина, рассказал, что у Евгения был цирроз печени и нервное истощение.

"Когда мы с Женей начинали работать ещё 30 лет назад, он был весёлый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — вспоминает Разин.

Многие артисты говорят, что хотели помочь Осину, но он противился, сопротивлялся.