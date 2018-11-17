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Директор Евгения Осина подтвердил смерть певца

17 ноября 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Евгения Осина подтвердил смерть певца
фото: pixabay.com

Директор певца Евгения Осина подтвердил смерть артиста. Директор музыканта уточнил, что Осин скончался в субботу, 17 ноября, в своей квартире в Москве. Певцу было 54 года.  

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

Тело Осина обнаружила его родная сестра Альбина, которая забеспокоилась, что брат сегодня перестал отвечать на телефонные звонки, - передает РЕН-ТВ. Женщина пришла домой к Евгению, открыла дверь своим ключом. Певец уже был без признаков жизни, Альбина попросила соседей вызвать "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть артиста. По предварительным данным, Евгений Осин скончался от остановки сердца.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 году в Москве. Еще подростком он увлекся музыкой. Научился играть на гитаре и на ударной установке. В школьном ансамбле играл на барабанах. Осин играл в составе ансамблей "Николай Коперник", "Альянс", "Браво".
Он создал группы "Дед Мороз" и "Авалон". Выступал сольно.

Осина прославили песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Попутчица", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо".

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