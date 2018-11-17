Дана Борисова боролась за Евгения Осина

Телеведущая Дана Борисова, как могла, боролась за певца Евгения Осина. Артист умер в субботу, 17 ноября, в своей квартире в Москве. Телеграм-канал Life Shot сообщает, как телеведущая Дана Борисова прокомментировала смерть музыканта.

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

Дана сама лечилась от зависимости в Таиланде и пыталась помочь приехавшему туда же Осину. Но артист сопротивлялся. По словам Борисовой, очень многие люди хотели помочь Евгению, но он сопротивлялся. "Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью. Осин стоял на своем и не хотел принимать помощь от окружающих", - говорит после смерти музыканта телеведущая.

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет. Сестра Альбина обнаружила его мертвым.

Звезда 90-х Евгений Осин в 1996 году выступал во время предвыборной компании Бориса Ельцина. Напомним, Ельцин поднялся на сцену и пустился в пляс вместе с артистами.