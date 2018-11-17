Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет
17 ноября 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве скончался певец, звезда 90-х Евгений Осин. О смерти Евгения Осина передал в субботу вечером телеканал "РЕН ТВ". Артисту было 54 года. Причина смерти Евгения пока неизвестна.
В последнее время Евгений Осин выглядел не очень здоровым. На телевидении показывали несколько программ, в которым рассказывалось об алкоголизме Евгения Осина. Телеведущая Дана Борисова помогала ему лечиться от алкогольной зависимости в Таиланде.
Потом в Москве Осин попал в больницу. Говорили, что у артиста отказывают ноги. Певица Наталья Штурм била тревогу, призывая спасти певца.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказывал, что у Евгения Осина были "большие проблемы" с почками, руками и ногами.
Первая жена Евгения Осина рассталась с ним. Музыкант устраивался на работу в школу, чтобы встречаться с любимой дочерью.
Евгений Осин прославился песнями "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Попутчица".
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