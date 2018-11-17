Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

В Москве скончался певец, звезда 90-х Евгений Осин. О смерти Евгения Осина передал в субботу вечером телеканал "РЕН ТВ". Артисту было 54 года. Причина смерти Евгения пока неизвестна. Певцу Евгению Осину угрожает ампутация руки

В последнее время Евгений Осин выглядел не очень здоровым. На телевидении показывали несколько программ, в которым рассказывалось об алкоголизме Евгения Осина. Телеведущая Дана Борисова помогала ему лечиться от алкогольной зависимости в Таиланде.

Потом в Москве Осин попал в больницу. Говорили, что у артиста отказывают ноги. Певица Наталья Штурм била тревогу, призывая спасти певца.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказывал, что у Евгения Осина были "большие проблемы" с почками, руками и ногами.

Первая жена Евгения Осина рассталась с ним. Музыкант устраивался на работу в школу, чтобы встречаться с любимой дочерью.

Евгений Осин прославился песнями "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Попутчица".