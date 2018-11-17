В сети обсуждают красавицу-жену певца-юбиляра Александра Малинина
17 ноября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
После празднования юбилея народного артиста России Александра Малинина в сети обсуждают его 56-летнюю супругу Эмму Малинину. Видео, как вальсируют супруги, селебрити опубликовали в свои аккаунты в соцсетях.
16 ноября певцу исполнилось 60 лет. Праздник Александра Малинина грандиозно отмечали в одном из московских дворцов торжеств. "Потрясающий, очень душевный вечер в честь юбилея Александра Малинина", - так написала о торжестве телеведущая Екатерина Одинцова. "Александр - счастливый человек, у него прекрасные друзья и любящая дружная семья, красавица жена", - отметила Одинцова.
В браке с врачом Эммой у Малинина родились сын Фрол и дочь Устинья - двойняшки. Устинья, которую родители видели доктором, пела дуэтом со знаменитым папой.
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Среди гостей - Стас Михайлов с супругой Инной, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк с женой Татьяной, Алла Вербер и другие знаменитости.
Юбилейный вечер провела Яна Чурикова.
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"Золотой голос России" Николай Басков пел для юбиляра так, что все гости пустились танцевать вальс.
А в сети пишут: "Такая Женщина для Мужчины - Подарок от Бога", "Александр, будьте счастливы"!! С Юбилем Вас. Эмма сокровище в ваших руках любуюсь вами". (орфография и пунктуация сохранены).
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