Известная 40-летняя актриса намекнула, что она беременна

Актриса театра и кино Любовь Толкалина пополнила ряды знаменитостей, которых поклонники поздравляют с беременностью. 40-летняя Толкалина день назад выложила в Инстаграм фотографию с заметным животиком.

Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"

"Почему бы не начать это доброе утро с беременности?" - подписала снимок актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)15 Ноя 2018 в 10:52 PST

У красавицы Любови Толкалиной - множество поклонников - подписчиков. Они и бросились поздравлять женщину с беременностью: "Поздравляю Вас!!!Вы прекрасны,Бог одарил Вас этим чудом...наслаждайтесь....Здоровья вам и малышу, Легких родов...Будьте ещё счастливее чем прежде!!" (пунктуация и орфография сохранены).

Но те поклонники актрисы, кто следить за ее творчеством, догадались - Любовь играет роль будущей мамы. У нее есть 17-летняя дочь Мария. Отец девушки - Егор Кончаловский. Режиссер и актриса прожили вместе несколько лет, но да ЗАГСа Кончаловский любимую не довел. И недавно пара распалась. А в октябре минувшем Кончаловский и Толкалина воссоединились - вывели в свет дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)23 Окт 2018 в 5:15 PDT

Недавно Ксения Собчак посочувствовала актрисе Виктории Толстогановой, которой, как и ей, приписывают беременность.