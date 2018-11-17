Известная 40-летняя актриса намекнула, что она беременна
Любовь Толкалина выставила фото с животиком в Инстаграм
17 ноября 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Любовь Толкалина пополнила ряды знаменитостей, которых поклонники поздравляют с беременностью. 40-летняя Толкалина день назад выложила в Инстаграм фотографию с заметным животиком.
"Почему бы не начать это доброе утро с беременности?" - подписала снимок актриса.
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У красавицы Любови Толкалиной - множество поклонников - подписчиков. Они и бросились поздравлять женщину с беременностью: "Поздравляю Вас!!!Вы прекрасны,Бог одарил Вас этим чудом...наслаждайтесь....Здоровья вам и малышу, Легких родов...Будьте ещё счастливее чем прежде!!" (пунктуация и орфография сохранены).
Но те поклонники актрисы, кто следить за ее творчеством, догадались - Любовь играет роль будущей мамы. У нее есть 17-летняя дочь Мария. Отец девушки - Егор Кончаловский. Режиссер и актриса прожили вместе несколько лет, но да ЗАГСа Кончаловский любимую не довел. И недавно пара распалась. А в октябре минувшем Кончаловский и Толкалина воссоединились - вывели в свет дочь.
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Недавно Ксения Собчак посочувствовала актрисе Виктории Толстогановой, которой, как и ей, приписывают беременность.
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