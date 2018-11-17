Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

Известный российский юморист Евгений Петросян ответил поклонникам на поздравления с разводом. В минувшую пятницу стало известно, что брак артиста с Еленой Степаненко был официально расторгнут.

Петросян признался, что был очень рад видеть множество сообщений от поклонников, которые его поддержали в непростой период. Юморист поблагодарил подписчиков за их внимание.

Накануне стало известно, что счет Евгения Вагановича в банке "разморозили", чему тот был несказанно рад. В последнее время ему было непросто жить – не было возможности даже оплатить счета за коммунальные услуги.

Елена Степаненко пока никак не прокомментировала развод.