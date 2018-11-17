Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку
17 ноября 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский юморист Евгений Петросян ответил поклонникам на поздравления с разводом. В минувшую пятницу стало известно, что брак артиста с Еленой Степаненко был официально расторгнут.
Петросян признался, что был очень рад видеть множество сообщений от поклонников, которые его поддержали в непростой период. Юморист поблагодарил подписчиков за их внимание.
Накануне стало известно, что счет Евгения Вагановича в банке "разморозили", чему тот был несказанно рад. В последнее время ему было непросто жить – не было возможности даже оплатить счета за коммунальные услуги.
Елена Степаненко пока никак не прокомментировала развод.
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