Александр Малинин с размахом отметил юбилей
17 ноября 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Александр Малинин накануне с размахом отметил свой юбилей. Музыкант, которому исполнилось 60 лет, позвал своих родственников и близких друзей на роскошный праздник.
Александр решил отпраздновать свой день рождения в ресторане. Он появился на мероприятии в смокинге и красном галстуке-бабочке. Его супруга и дочь в честь юбилея мужа и отца надели блестящие платья. Малинин пребывал в прекрасном настроении, шутил, веселился и танцевал.
Дочь артиста Устинья сделала папе музыкальный подарок, исполнив на сцене композицию "В лунном сиянии". Под конец вечера в зал вывезли гигантский торт, который был украшен съедобной гитарой.
Поклонники отметили, что Александр Малинин выглядит превосходно для своих лет.
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