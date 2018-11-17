Александр Малинин с размахом отметил юбилей

Известный российский артист Александр Малинин накануне с размахом отметил свой юбилей. Музыкант, которому исполнилось 60 лет, позвал своих родственников и близких друзей на роскошный праздник.

Александр решил отпраздновать свой день рождения в ресторане. Он появился на мероприятии в смокинге и красном галстуке-бабочке. Его супруга и дочь в честь юбилея мужа и отца надели блестящие платья. Малинин пребывал в прекрасном настроении, шутил, веселился и танцевал.

Дочь артиста Устинья сделала папе музыкальный подарок, исполнив на сцене композицию "В лунном сиянии". Под конец вечера в зал вывезли гигантский торт, который был украшен съедобной гитарой.

Поклонники отметили, что Александр Малинин выглядит превосходно для своих лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin)16 Ноя 2018 в 4:09 PST