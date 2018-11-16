В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"

Дочь Дмитрия Маликова Стефания - студентка, интересуется модой и активный блогер. Стефания публиковала в сети фото. По мнению девушки, это модный наряд. А подписчики не поняли лук дочки знаменитости.

"Вы красивая девушка, отличная фигура. Только одежда... подергушки с нитками. Вы же умеете красиво одеваться", "Я может отстала от моды,но бриджи и мужские носки-вещи несовместимые. Бриджи укорачивают ноги !", - пишут Стефании в комментариях. Дочь Маликова даже призвали не позорить отца: "Стеша, не позорь семью(((".

Те кто разбирается в моде, понимают, что Стеша носит не мужские носки, а сапоги-чулки.