В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"
16 ноября 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь Дмитрия Маликова Стефания - студентка, интересуется модой и активный блогер. Стефания публиковала в сети фото. По мнению девушки, это модный наряд. А подписчики не поняли лук дочки знаменитости.
"Вы красивая девушка, отличная фигура. Только одежда... подергушки с нитками. Вы же умеете красиво одеваться", "Я может отстала от моды,но бриджи и мужские носки-вещи несовместимые. Бриджи укорачивают ноги !", - пишут Стефании в комментариях. Дочь Маликова даже призвали не позорить отца: "Стеша, не позорь семью(((".
Те кто разбирается в моде, понимают, что Стеша носит не мужские носки, а сапоги-чулки.
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