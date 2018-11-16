На актёра из сериала "Физрук" Юрия Катаева сегодня напала жена и ранила ножом. По сообщению телеграм-канала Mash, супруги разругались дома. Рассерженная женщина схватила нож и вонзила в плечо супруга - актёра.

Юрий, которому 34 года, набрал номер телефона "скорой" и вызвал медиков. Бригада "скорой" решила, что необходима госпитализация. Катаева повезли в больницу.

О состоянии пострадавшего Катаева пока не сообщается. Причина ссоры тоже пока неизвестна. Медики, как и положено, сообщили об инциденте в полицию.

Юрий Катаев - выпускник ВГИК. Он учился у Всеволода Шиловского. Актёр н сыграл в фильмах и сериалах "Физрук", "Поцелуйте невесту", "Карпов. Сезон второй", "Пропавшие без вести", "Грибной царь", "Москва. Три вокзала", "Три звезды".