Фигура Анастасии Волочковой вызвала восторг у поклонников
16 ноября 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова получила большое количество комплиментов от своих подписчиков. Фолловеры артистки отметили, что фигура танцовщицы в последнее время претерпела изменения в лучшую сторону.
На новом снимке Анастасия предстала перед объективом камеры в черном обтягивающем мини-платье, темных колготках и ботильонах на высоком каблуке. Многие заявили, что балерина выглядит просто прекрасно в таком наряде – у нее нет ни единого лишнего килограмма.
Кроме того, Волочковой сделали комплимент насчет шевелюры. Знаменитость начала наращивать волосы и делать гладкие прически, которые, как кажется поклонникам, очень ее украшают.
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