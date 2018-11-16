Фигура Анастасии Волочковой вызвала восторг у поклонников

Балерина Анастасия Волочкова получила большое количество комплиментов от своих подписчиков. Фолловеры артистки отметили, что фигура танцовщицы в последнее время претерпела изменения в лучшую сторону.

На новом снимке Анастасия предстала перед объективом камеры в черном обтягивающем мини-платье, темных колготках и ботильонах на высоком каблуке. Многие заявили, что балерина выглядит просто прекрасно в таком наряде – у нее нет ни единого лишнего килограмма.

Кроме того, Волочковой сделали комплимент насчет шевелюры. Знаменитость начала наращивать волосы и делать гладкие прически, которые, как кажется поклонникам, очень ее украшают.