Роза Сябитова похвалилась, как в ее доме появился золотой унитаз

Самая известная российская сваха, ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова построила новый дом и похвалилась, что в ее "Родовом Гнезде" в одном из санузлов установлен золотой унитаз.

Роза Сябитова: "так приятно разделить с другом лежанку у теплого камина!"

Сябитова устраивала новоселье, на которое приглашала не только близких друзей и коллег, но и знаменитостей.

Стройка и ремонт - дело хлопотное и затратное. Телесваха постаралась построить такой дом, чтобы он радовал и ее, и ее детей.

Дом Розы Сябитовой стоит в Подмосковье. Гости на новоселье заметили "золотой" унитаз, но обсудить роскошный санузел не успели.

А семейство вело летопись стройки, на видео снимали все этапы строительства. Вот и Роза извлекла из семейных архивов и выставила в Инстаграм видео, как у них получился золотой унитаз.

"Ксения отлично покрасила золотой унитаз. Весело мы строили!", - раскрыла секрет золотого унитаза Роза.

Ксения - дочь Розы. Всего у Сябитовой двое детей. Старший сын - Денис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)13 Ноя 2018 в 9:59 PST

"Стройка дома для меня, похоже на рождение ребенка. Ты знаешь, что он у тебя скоро будет, и поэтому так волнительно наблюдать за его формированием. Это как делать УЗИ каждый день. Чтобы «ребенок родился здоровым», надо ему помочь. А это большая ответственность, которая требует определенных знаний", - делилась на начаьном этапе строительства Роза Сябитова.