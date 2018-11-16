Роза Сябитова похвалилась, как в ее доме появился золотой унитаз
16 ноября 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Самая известная российская сваха, ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова построила новый дом и похвалилась, что в ее "Родовом Гнезде" в одном из санузлов установлен золотой унитаз.
Сябитова устраивала новоселье, на которое приглашала не только близких друзей и коллег, но и знаменитостей.
Стройка и ремонт - дело хлопотное и затратное. Телесваха постаралась построить такой дом, чтобы он радовал и ее, и ее детей.
Дом Розы Сябитовой стоит в Подмосковье. Гости на новоселье заметили "золотой" унитаз, но обсудить роскошный санузел не успели.
А семейство вело летопись стройки, на видео снимали все этапы строительства. Вот и Роза извлекла из семейных архивов и выставила в Инстаграм видео, как у них получился золотой унитаз.
"Ксения отлично покрасила золотой унитаз. Весело мы строили!", - раскрыла секрет золотого унитаза Роза.
Ксения - дочь Розы. Всего у Сябитовой двое детей. Старший сын - Денис.
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"Стройка дома для меня, похоже на рождение ребенка. Ты знаешь, что он у тебя скоро будет, и поэтому так волнительно наблюдать за его формированием. Это как делать УЗИ каждый день. Чтобы «ребенок родился здоровым», надо ему помочь. А это большая ответственность, которая требует определенных знаний", - делилась на начаьном этапе строительства Роза Сябитова.
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