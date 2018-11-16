Младшая дочь Стриженовых так изменилась, что ее не узнала собственная мать

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых в последнее время очень повзрослела и изменилась. На недавней фотографии в социальной сети семнадцатилетнюю Александру не узнала собственная мать.

Девушка продемонстрировала снимок, на котором она похожа на настоящую модель. Фотограф "поиграл" со светом и тенью, вследствие чего часть лица Александры оказалась скрыта. Акцент сделан на красивом разрезе глаз младшей Стриженовой и ее пухлых губах.

Екатерина, увидев фото, призналась, что не узнала свою дочку на данном кадре. Фолловеры девушки отметили, что тоже не сразу поняли, кто перед ними. Многие сходятся во мнении, что Александра выросла настоящей красавицей.