Адвокат Степаненко предоставила подробности развода с Петросяном

Адвокат известной артистки Елены Степаненко в пятницу, 16 ноября, рассказала подробности ее развода с Евгением Петросяном. Ранее сегодня стало известно, что брак артистов был официально расторгнут.

Юрист Елена Забралова сообщила, что решение Хамовнического суда столицы вступит в силу через месяц, если оно не будет обжаловано, передает телеканал "360".

Адвокат добавила, что вопрос раздела общего имущества Петросяна и Степаненко к настоящему моменту не решен. Известно, что данный процесс было решено отложить из-за того, что стороны не успели собрать все документы.

Напомним, юмористы более тридцати лет прожили в браке. Точной информации о причинах их расставания журналисты не располагают.