Адвокат Степаненко предоставила подробности развода с Петросяном
16 ноября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат известной артистки Елены Степаненко в пятницу, 16 ноября, рассказала подробности ее развода с Евгением Петросяном. Ранее сегодня стало известно, что брак артистов был официально расторгнут.
Юрист Елена Забралова сообщила, что решение Хамовнического суда столицы вступит в силу через месяц, если оно не будет обжаловано, передает телеканал "360".
Адвокат добавила, что вопрос раздела общего имущества Петросяна и Степаненко к настоящему моменту не решен. Известно, что данный процесс было решено отложить из-за того, что стороны не успели собрать все документы.
Напомним, юмористы более тридцати лет прожили в браке. Точной информации о причинах их расставания журналисты не располагают.
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