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Вторая жена Вадима Казаченко посоветовала заняться ему творчеством

15 ноября 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вторая жена Вадима Казаченко посоветовала заняться ему творчеством
фото: globallookpress.com

Певца, заслуженного артиста России Вадима Казаченко называют самым знаменитым российским двоеженцем.
Новая серия истории "Вадим Казаченко выгнал жену Ольгу из дома и не платит алименты на их сына" набирает обороты. В программе "Пусть говорят" участвует певец Вадим Казаченко.

Его бывшая или законная, уже невозможно понять, супруга Ольга Казаченко обвиняет артиста в неуплате алиментов. Задолженность накопилась более 100 тысяч рублей.

Ольга и Вадим довели друг друга до такого состоянии, что эмоциональный артист сказал в адрес матери его сына: "ты никто, ты пыль на моих ботинках".  Прошло какое-то время, и, вспоминая мужа-должника, Ольга вспомнила и эту "пыль на ботинках" и посоветовала "заслуженному артисту" не бегать за ней, не преследовать ее, а работать и зарабатывать деньги.

Казаченко настаивает - Ольга случайно оказалась в его жизни. Своей настоящей женой артист считает своего директора Ирину Армани. По его словам, у него с Ириной счастливая семья, двое детей и четверо внуков.

Ольга Казаченко более двух лет назад публично заявила, что известный артист выгнал ее из дома и заставлял прервать беременность. Скандал обсуждали в популярных телешоу.  Интересы женщины защищает Екатерина Гордон.

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