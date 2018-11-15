Некоторые звезды-шоу бизнеса выставляют всю свою жизнь напоказ. А их поклонники, привыкнув, что благодаря социальным сетям могут напрямую связаться со знаменитостью, порой теряют чувство такта и становятся слишком назойливыми. Беременность Эвелины Блёданс завершилась неудачно?

Актриса Эвелина Бледанс сделала заявление по поводу беременности, после того, как стала получать массу вопросов.

Напомним, несколько недель назад в программе "Прямой эфир" Бледанс поделилась, что с помощью ЭКО она готовится стать мамой еще раз. Еще позднее она объявила, что процедура ЭКО прошла успешно, и она ждет третьего ребенка.

После это в Инстаграм актрисы появилось грустное сообщение с намеком, что она потеряла ребенка. Начитавшись разных комментариев от подписчиков Эвелина ответила: "Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть.... Не всегда всё получается, как мечтал... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?!" Она добавила, что не пойдет к Малахову на ток-шоу, так не хочет ничего обсуждать. "Хочу жить дальше и радоваться тому, что имею ", - заключила Бледанс.

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