«Уральский пельмень» посвятил песню Ольге Глацких

Шоумен Вячеслав Мясников посвятил песню экс-главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, ставшей скандально известной благодаря фразе "государство ничего вам не должно".

Музыкальная композиция получила название "Песня про важную тетю". За первые часы публикации на YouTube видеозапись набрала несколько сотен лайков и свыше 35 тысяч просмотров.

Автор произведения описывает произошедшую ситуацию с точки зрения ребенка и призывает российских граждан не судить строго депутатов, получающих "трехкопеечные" зарплаты.



