Лариса Копенкина увела жениха у молодой модели
15 ноября 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина представила публике нового мужчину - бизнесмена, которого Лариса отбила у молодой модели. Подробности она рассказала в программе "На самом деле".
Лариса встретилась с бизнесменом, с которым закрутила роман в этом году. Выяснилось, что параллельно у него также были отношения с 23-летней моделью, пишет Телепрограмма.
Девушку зовут Дарья Лымарь, вместе они уже около двух лет и дело шло к свадьбе, как вдруг Дарья узнала из СМИ об отношениях Семенова с Копенкиной.
По словам Дарьи, любовник утверждал, что их роман с 63-летней Ларисой - выдумка. Девушка надеялась, что Олег Семенов, который оказался еще и женат, разведется и возьмет ее замуж.
Однако тот, появившись в студии заявил, что Дарья для него - пройденный этап. Более того, проверка на полиграфе показала, что мужчина искренне влюблен в Ларису.
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