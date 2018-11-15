Лариса Копенкина увела жениха у молодой модели

Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина представила публике нового мужчину - бизнесмена, которого Лариса отбила у молодой модели. Подробности она рассказала в программе "На самом деле".

Лариса встретилась с бизнесменом, с которым закрутила роман в этом году. Выяснилось, что параллельно у него также были отношения с 23-летней моделью, пишет Телепрограмма.

Девушку зовут Дарья Лымарь, вместе они уже около двух лет и дело шло к свадьбе, как вдруг Дарья узнала из СМИ об отношениях Семенова с Копенкиной.

По словам Дарьи, любовник утверждал, что их роман с 63-летней Ларисой - выдумка. Девушка надеялась, что Олег Семенов, который оказался еще и женат, разведется и возьмет ее замуж.

Однако тот, появившись в студии заявил, что Дарья для него - пройденный этап. Более того, проверка на полиграфе показала, что мужчина искренне влюблен в Ларису.



