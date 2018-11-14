Поклонники опасаются за здоровье Олега Басилашвили
14 ноября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники народного артиста СССР Олега Басилашвили переживают за его здоровье. Опасения были вызваны фотографией, которую опубликовал в на своей странице в Instagram Игорь Верник.
Олег Басилашвили побывал на юбилее Школы-студии МХАТ. На снимках с данного мероприятия, выложенных телеведущим Игорем Верником, актер выглядит усталым и исхудавшим.
Некоторые из фолловеров Верника в комментариях под записью признались, что далеко не сразу узнали в человеке на фото именитого актера и звезду советской киноиндустрии.
Впрочем, нашлись и те, кто утверждает, что для своего возраста (Басилашвили в настоящий момент исполнилось 85 лет) любимый многими актер выглядит вполне достойно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в МХТ отметили 75 лет Школе-Студии Мхат, нашей альма-матер! О.В.Басилашвили приехал из Питера на один день! Спасибо моим любимым педагогам, однокурсникам, студентам других курсов, в товариществе с которыми я провёл 4 счастливейших года своей жизни!! #школастудиямхат
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес