Поклонники опасаются за здоровье Олега Басилашвили

Поклонники народного артиста СССР Олега Басилашвили переживают за его здоровье. Опасения были вызваны фотографией, которую опубликовал в на своей странице в Instagram Игорь Верник.

Олег Басилашвили побывал на юбилее Школы-студии МХАТ. На снимках с данного мероприятия, выложенных телеведущим Игорем Верником, актер выглядит усталым и исхудавшим.

Некоторые из фолловеров Верника в комментариях под записью признались, что далеко не сразу узнали в человеке на фото именитого актера и звезду советской киноиндустрии.

Впрочем, нашлись и те, кто утверждает, что для своего возраста (Басилашвили в настоящий момент исполнилось 85 лет) любимый многими актер выглядит вполне достойно.