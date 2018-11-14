Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»

Ксения Новикова - одна из самых популярных солисток группы «Блестящие» за всю историю существования коллектива. Она не побоялась покинуть группу на пике своей популярности и родить двух сыновей от бизнесмена Андрея Середы. Но в этих отношениях Новикова пережила большой стресс. После расставания муж отнял у нее детей и тайно вывез их за границу. Артистка не видела мальчиков девять месяцев.

Как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, Ксения Новикова рассказала про отношения со своим новым избранником, бизнесменом Алексеем Сорокиным. Недавно в СМИ пошли слухи о разводе пары.

"Они все такие мелкие, нет никакой глобальной причины, скажем так. Я не знаю, изменял он мне или нет, когда мы жили вместе, скорее всего нет, потому что чаще всего я видела его дома на диване. Разве что в мыслях. Но был момент, когда мы уже перестали жить вместе и еще не развелись, но уже разъехались. Тогда, возможно, у такого видного и импозантного мужчины очередь из женщин и скопилась", - рассказала артистка.