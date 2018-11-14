Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
14 ноября 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро. 71-летнюю артистку чуть больше недели назад зажало дверьми вагона поезда в столичной подземке.
После случившегося Васильева была доставлена в больницу, где ей провели МРТ и КТ. Ничего серьезного врачи у актрисы не нашли – лишь небольшие ушибы.
В минувший вторник Татьяна Григорьевна сообщила, что уже "в строю" и находится на гастролях. Она отметила, что в ее райдере всего одно условие – наличие спортзала неподалеку от гостиницы. В подтверждение своих слов артистка продемонстрировала видеозапись на беговой дорожке. Таким образом, можно сделать вывод, что Васильева чувствует себя хорошо не только для выступлений, но и для занятий спортом.
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