В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
14 ноября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Воспитательницу одного из частных детских садов Улан-Удэ обвиняют в издевательствах над малышами. Соответствующие данные предоставили в среду, 14 ноября, в прокуратуре Советского района города.
Согласно последней информации, воспитательница применяла к четырем детям физическое воздействие. Как сообщает сегодня РИА "Новости", якобы одного из воспитанников женщина на несколько минут закрывала в темной комнате. Детям в это время было от года до двух лет.
Известно, что в суд к настоящему моменту направили дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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