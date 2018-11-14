В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами

Воспитательницу одного из частных детских садов Улан-Удэ обвиняют в издевательствах над малышами. Соответствующие данные предоставили в среду, 14 ноября, в прокуратуре Советского района города.

Согласно последней информации, воспитательница применяла к четырем детям физическое воздействие. Как сообщает сегодня РИА "Новости", якобы одного из воспитанников женщина на несколько минут закрывала в темной комнате. Детям в это время было от года до двух лет.

Известно, что в суд к настоящему моменту направили дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".