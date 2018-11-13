Андрей Разин показал редкое фото Пугачевой и Моисеева из своего архива
13 ноября 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Легенда российского шоу-бизнеса, создатель группы "Ласковай май" Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева, хранящееся в его архиве. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", в 1986 году Борис Моисеев танцевал с Лолой и Людой в этом коллективе.
Разин рассказал небольшую историю . "Все началось со съёмок передачи «Утренняя почта » в 1985 году на теплоходе «Грузия», где я, как исполнитель песни «Ты и я», настоял перед руководством Гостелерадио СССР, чтобы на подтанцовке у меня было трио «Экспрессия» из города Рига. После показа по центральному телевидению их заметила Алла Пугачева и пригласила на съёмки фильма «Пришла и говорю». Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно сделали карьеру", - подписал фото Разин.
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С того момента Разин дружит с Моисеевым. По словам Андрея, 10 ноября он общался с директором Бориса Сергеем. "И он мне сказал, что всё у Бори стабильно и хорошо. Прошу не спекулировать на здоровье артиста, это неприлично", - отметил Разин.
Смитрите интервью Андрея Разина ЗДЕСЬ.
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