В сети обсуждают фигуру певицы Нюши: быстро в форму пришла, как будто не рожала

В сети обсуждают фигуру певицы Нюши (анны Шурочкиной), которая неделю назад впервые стала мамой.

Артистка родила дочку и уже гуляет с малышкой на улице. Нюша опубликовала фото с коляской.

Муж Нюши присутствовал на родах и эмоционально рассказал о рождении дочки

Певица родила, по некоторым данным, в Майми. Там сейчас тепло. Молодой маме не надо кутаться в пуховик, как в Москве.

Поклонники обратили внимание, что после родов Нюша быстро пришла в форму. Большинство фанатов Нюши поздравляют ее с рождением дочки. Но особо дотошные смогли и ее фигуру рассмотреть.

"Так быстро в форму пришла, как будто не рожала", - пишут в комментариях. "Нюша поздравляю ещё раз. Ты такая красотка))) счастья вам", "Поздравляю счастливых дней вам", "С днём рождения доченьки! Наслаждайтесь этими моментами пока она маленькая", - поздравляют Нюшу и интересуется, как же родители назвали дочку.

Супруг Нюши Игорь Сивов присутствовал на родах и эмоционально пережил рождение дочки. Своим родным молодая мама показала лицо доченьки. Отец Нюши говорит, что малышка - копия мамы.