В сети обсуждают фигуру певицы Нюши: быстро в форму пришла, как будто не рожала
13 ноября 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают фигуру певицы Нюши (анны Шурочкиной), которая неделю назад впервые стала мамой.
Артистка родила дочку и уже гуляет с малышкой на улице. Нюша опубликовала фото с коляской.
Певица родила, по некоторым данным, в Майми. Там сейчас тепло. Молодой маме не надо кутаться в пуховик, как в Москве.
Поклонники обратили внимание, что после родов Нюша быстро пришла в форму. Большинство фанатов Нюши поздравляют ее с рождением дочки. Но особо дотошные смогли и ее фигуру рассмотреть.
"Так быстро в форму пришла, как будто не рожала", - пишут в комментариях. "Нюша поздравляю ещё раз. Ты такая красотка))) счастья вам", "Поздравляю счастливых дней вам", "С днём рождения доченьки! Наслаждайтесь этими моментами пока она маленькая", - поздравляют Нюшу и интересуется, как же родители назвали дочку.
Супруг Нюши Игорь Сивов присутствовал на родах и эмоционально пережил рождение дочки. Своим родным молодая мама показала лицо доченьки. Отец Нюши говорит, что малышка - копия мамы.
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